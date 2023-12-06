Власть 06 декабря 2023, 13:04 Достижение задач СВО назвали приоритетом в Кремле Песков назвал достижение всех целей СВО приоритетом для России РИА «Новости»

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Россия нацелена на достижение всех задач специальной операции на Украине, это приоритет для страны. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, для России предпочтительнее применять дипломатические средства для достижения результата, однако Украина и Запад их отвергли.

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«Политико-дипломатическим средствами достижение этих целей более предпочтительно, но специальная операция продолжается, так как Запад и Украина эти методы отвергают», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Песков заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной по урегулированию конфликта. Он напомнил, что мирный диалог стран однажды уже сорвался из-за вмешательства со стороны Великобритании.

Путин также подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, писал RT. При этом глава МИД Сергей Лавров отмечал, что от украинской стороны сигналы о готовности к политическому урегулированию пока не поступали.