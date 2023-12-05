Мир 05 декабря 2023, 16:19 Готовность России к переговорам с Россией подтвердили в Кремле Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной РИА «Новости»

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Россия готова наладить переговорный процесс с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Президент Владимир Путин уже неоднократно говорил, что достижение наших целей — главное для нас. И конечно, мы бы предпочли делать это дипломатическими и политическими средствами», — сказал он.

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Пресс-секретарь напомнил, что власти Украины сами признавали, что переговорный процесс с Россией уже срывался по указке Великобритании.

Президент России Владимир Путин также подтверждал, что страна не отказывалась от мирного диалога с Украиной, отметил RT. Он подчеркивал, что это не российская сторона подписали официальный документ, который запрещает ей начать переговоры.

Глава МИД Сергей Лавров уточнял, что Россия не получала никаких сигналов от украинской стороны о готовности выйти к политическому урегулированию конфликта.