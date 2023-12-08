Мир 08 декабря 2023, 07:30 США заявили о планах подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной в 2024 году Белый дом: США ожидают от России приемлемых для Украины переговоров Pxhere

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Власти Соединенных Штатов собираются убедить Россию в необходимости сесть за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях. Об этом рассказал первый заместитель помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джонатан Файнер на форуме Аспенского института. Его выступление транслировали на YouTube-канале.

Он заявил, что условия переговоров должны быть выгодными для украинской стороны. Как отметил Файнер, они будут опираться на Устав ООН по части суверенитета и территориальной целостности страны.

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По его словам, Соединенные Штаты хотят подвести Россию к выбору. Если РФ не согласится на невыгодные для себя переговоры, страна столкнется с «более сильной Украиной». Республика якобы будет опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе и вновь предпримет наступление. Файнер назвал это «сложным стратегическим выбором».

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрек на Украине катастрофу в 2024 году. Она наступит в том случае, если США перестанут полностью оказывать республике помощь, подчеркнул он.