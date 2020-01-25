Пять студентов попали в иркутскую больницу из-за коронавируса

Пятерых китайцев отправили в иркутскую больницу из-за подозрения на коронавирус. Они учатся в Байкальском государственном университете и недавно вернулись из Китая после каникул. Сейчас их обследуют врачи.

«На сегодняшний момент достоверно известно, чем болеют эти пациенты, были сделаны анализы: у всех выделен вирус гриппа А — сезонный, характерный для этого периода времени. Но чтобы полностью исключить коронавирусную инфекцию, мы отправили материал от пациентов в Новосибирск», — приводит слова главврача Иркутской областной клинической больницы Владимира Хабудаева «Интерфакс».

По словам медика, ректорат вуза сообщил ему, что некоторые студенты из Китая не пришли на лекции. Оказалось, что они заболели пару дней назад, а до этого они ездили домой на каникулы.

В региональном Минздраве заверили, что паниковать не стоит. В городе проводят противоэпидемические мероприятия.

Новый тип коронавируса появился на рынке в китайском Ухане и же вышел за пределы страны. Заболевшие есть в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Австралии и Малайзии. В некоторых странах врачи обследуют пациентов с подозрением на инфекцию.

Сейчас число заразившихся уже перевалило за отметку в 1280 человек, а погибших насчитывается 41 человек. В Ухане начали строить специальную больницу для пациентов с 2019-nCoV. Медучреждение планируют построить за неделю. Сам регион закрыли на карантин.