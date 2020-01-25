Коронавирус добрался до Малайзии и Индии

Коронавирус продолжает распространяться за пределы Китая и заражать все большее количество людей. Три человека заболели в Малайзии, а в Индии 11 жителей положили в больницу с подозрением на новый тип вируса.

Первые случаи заражения коронавирусом в Малайзии подтвердил министр здравоохранения страны Дзулкефли Ахмад. Как пишет газета New Straits Times, заразившиеся были в «в тесном контакте» с 66-летним человеком, который сейчас лечится от коронавируса в Сингапуре. Заболевшие — граждане Китая. Они находятся под наблюдением медиков в одной из больниц штата Селангор.

Также на карантин поместили 11 человек в Индии из-за подозрение на коронавирус, сообщает телеканал NDTV.

«Семь человек (в штате Керале), у которых были крайне легкие симптомы, отправили под наблюдение в изоляторы в пятницу, главным образом в качестве меры предосторожности, так как они вернулись из Китая», — рассказал врач Амар Феттл.

Ранее министр здравоохранения австралийского штата Виктория Дженни Микакос сообщила о первом случае заболевания в Австралии.

Коронавирус появился в конце 2019 года в китайском Ухане. Заразившихся уже насчитывается более 1280 человек, а погибших — более 40. По несколько человек заболели в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Медики Шанхая смогли вылечить первого пациента с коронавирусом, а СМИ сообщили, что в Китае от инфекции умер врач. Все самое главное о коронавирусе можно прочитать в материале «360».