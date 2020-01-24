Больницу для пациентов с коронавирусом построят за неделю в Китае

Новую больницу для зараженных коронавирусом начали строить в китайском Ухане. Медучреждение должно заработать уже примерно через неделю. Врачи смогут одновременно помогать около тысячи пациентов.

Готовить площадку для строительства начали рано утром 24 января, сообщает Центральное телевидение Китая. В Ухань пригнали десятки экскаваторов и рабочих. Открыть новую больницу планируют не позже 2 февраля 2020-го.

Здание хотят построить по типу больницы «Сяотаншань» в Пекине. В апреле 2003 года началась эпидемия атипичной пневмонии SARS, и строители смогли собрать больницу всего за неделю. Площадь нового медучреждения в Ухане будет 25 тысяч квадратов, поэтому врачи смогут принять до тысячи больных.

Сейчас коронавирусом 2019-nCoV заражены более 800 человек. От заболевания погибли уже 26 человек. Очаг вируса находится в китайском Ухане, где в конце 2019 года был зафиксирован первый случай заражения. Как выяснилось позже, разносчиком коронавируса могли быть змеи, которых продавали на рынке.

Инфекция распространилась за пределы Китая. Заразившиеся есть в США, Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде. Ранее «360» писал главное о коронавирусе.