Мир 15 апреля 2024, 05:26 Пятерых человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталье Unsplash

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В Турции арестовали пять человек в рамках расследования аварии на канатной дороге в провинции Анталья. Об этом в соцсети X сообщил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч.

«После оценки предварительного отчета экспертов <…> были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее, в отношении восьми введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу», — уточнил он.

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По данным агентства IHA, в числе арестованных префект района Кепез в Анталье Месут Коджагез. Чиновник ранее руководил компанией ANET, управляющей фуникулером.

До этого Тунч назвал причиной падения фуникулера крепежные материалы, разъеденные коррозией.

Во время падения кабины фуникулера погиб один человек, семеро пассажиров были ранены, а 184 остались подвешенными в воздухе из-за остановки канатной дороги.

Ранее туристы из Санкт-Петербурга рассказали, что два часа провисели над пропастью и только чудом не выпали из кабинки фуникулера. В такой ситуации они оказались со своим четырехлетним ребенком.