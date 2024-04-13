Мир 13 апреля 2024, 20:15 Названа предварительная причина падения фуникулера в Турции Глава Минюста Турции Тунч: фуникулер в Анталье упал из-за коррозии крепежа Pixabay

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Фуникулер на канатной дороге в Анталье упал из-за разъеденных коррозией крепежных материалов. Об этом со ссылкой на предварительный отчет сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч на своей странице в социальной сети X.

Он подчеркнул, что упавшую кабину и всю канатную дорогу проверили представители прокуратуры, эксперты по охране труда и технике безопасности, а также электрики.

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По результатам проведенной работы они выпустили отчет, в котором говорится, что крепежные элементы подверглись коррозии, а система шкивов (колес с желобом, которые двигают кабинку. — прим. ред.) повредилась из-за поломки одной из несущих мачт.

Сотрудники канатной дороги не провели мероприятия по эвакуации пассажиров, предусмотренные на случай чрезвычайной ситуации. В результате задержали 13 подозреваемых, среди которых оказались ответственные за техническое обслуживание и ремонт фуникулеров, а также канатной дороги.

Министр добавил, что спасатели продолжили снимать застрявших пассажиров.

О крушении кабинки фуникулера в Анталье сообщил мэр города Мухиттин Беджек. Он уточнил, что в результате аварии погиб один пассажир, семеро получили ранения различной степени тяжести. В оставшихся на высоте кабинках остались 184 человека.