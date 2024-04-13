13 апреля 2024, 20:15
Названа предварительная причина падения фуникулера в Турции
Глава Минюста Турции Тунч: фуникулер в Анталье упал из-за коррозии крепежа
Фуникулер на канатной дороге в Анталье упал из-за разъеденных коррозией крепежных материалов. Об этом со ссылкой на предварительный отчет сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч на своей странице в социальной сети X.
Он подчеркнул, что упавшую кабину и всю канатную дорогу проверили представители прокуратуры, эксперты по охране труда и технике безопасности, а также электрики.
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По результатам проведенной работы они выпустили отчет, в котором говорится, что крепежные элементы подверглись коррозии, а система шкивов (колес с желобом, которые двигают кабинку. — прим. ред.) повредилась из-за поломки одной из несущих мачт.
Сотрудники канатной дороги не провели мероприятия по эвакуации пассажиров, предусмотренные на случай чрезвычайной ситуации. В результате задержали 13 подозреваемых, среди которых оказались ответственные за техническое обслуживание и ремонт фуникулеров, а также канатной дороги.
Министр добавил, что спасатели продолжили снимать застрявших пассажиров.
О крушении кабинки фуникулера в Анталье сообщил мэр города Мухиттин Беджек. Он уточнил, что в результате аварии погиб один пассажир, семеро получили ранения различной степени тяжести. В оставшихся на высоте кабинках остались 184 человека.
Спасатели
Турция
Эвакуации
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