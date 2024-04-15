Мир 15 апреля 2024, 02:37 «Швыряло по всей кабине». Российская семья чудом пережила аварию фуникулера в Турции Mash: российские туристы два часа висели над пропастью на фуникулере в Анталье Freepik

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Семья из Санкт-Петербурга с четырехлетним ребенком пережила аварию на канатной дороге в турецкой провинции Анталья, в результате которой погиб один из пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Они рассказали, что сначала фуникулер резко остановился. Соседнюю кабинку начало сильно раскачивать из стороны в сторону, другая разбилась об опору. Челнок с россиянами тоже сильно затрясло.

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«Нас швыряло по всей кабине, двери открылись, нам просто чудом каким-то удалось всем удержаться, и никто не выпал из кабины», — рассказала пострадавшая россиянка.

В кабинке кроме российской семьи находилась турецкая. Во время тряски все они прижались к полу, боясь пошевелиться. Спасения пришлось ждать более двух часов. В итоге спасатели спустили их по веревке на землю.

После аварии россияне находились в шоковом состоянии, но от госпитализации отказались. По их словам, им даже пришлось заплатить штраф компании, у которой они арендовали машину. Аварию не посчитали уважительной причиной для его отмены, рассказали петербуржцы.

В пятницу, 12 апреля, кабинка фуникулера, в которой находились восемь человек, сорвалась с канатной дороги в Анталье. В результате аварии погиб 54-летний мужчина, семеро получили травмы разной степени тяжести. В остальных кабинках остановившегося фуникулера остались заблокированы 184 человека.

По словам министра юстиции Турции Йылмаза Тунча, авария произошла из-за коррозии крепежных материалов. Полиция задержала 13 человек, подозреваемых по этому делу.