Мир 12 апреля 2024, 21:37 Один человек погиб после падения кабины фуникулера в Турции В Анталье рухнула кабинка фуникулера, есть погибший и раненые Freepik

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В турецкой провинции Анталья рухнула кабинка фуникулера на подъемнике, ведущем вверх на гору. Один человек погиб, семь получили ранения, в помощи нуждаются еще 184 пассажира, сообщила газета Sözcü со ссылкой на мэра города Мухиттина Беджека.

«К сожалению, наш гражданин погиб в результате крушения кабинки фуникулера. Мы организовали кризисный штаб. В 25 кабинках фуникулера остаются 184 человека», — заявил градоначальник.

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Один из столбов канатной дороги Тюнектепе в районе Коньяалты сильно пострадал — упал по неустановленной причине, уточнило издание. Восемь человек из кабинки упали на каменистую площадку — один погиб, семь пострадали, в том числе двое детей.

По словам одного из очевидцев, перед поломкой кабинки он услышал хлопок, похожий на взрыв. После этого фуникулер сильно затрясло. На месте происшествия уже работают отряды пожарных, полиция, а также медицинские и спасательные бригады.

Система канатной дороги после аварии остановилась, поэтому еще 184 человека зависли в воздухе в фуникулерах. Сейчас ведутся работы по их безопасному спуску. По словам мэра Антальи, уже прибывают вертолеты для эвакуации людей. Всех раненых госпитализировали.

Ранее сотрудники гостиницы в Анталье нашли тело 40-летнего туриста из России в его номере. Пока неизвестно, от чего он скончался.