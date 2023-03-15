Мир 15 марта 2023, 20:51 Песков оценил позицию США по крушению американского беспилотника Песков посоветовал США не летать там, где не положено, в ответ на ситуацию с БПЛА РИА «Новости»

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США заявили, что падение американского беспилотника в Черное море и выброс топлива на него были неэкологичными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг эти обвинения в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Может, не надо было там летать кому не положено? Тогда было бы экологично», — отметил он.

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что российские военные после появления американского беспилотника-разведчика над Черным морем могли совершить непреднамеренные средства.

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Американский беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper рухнул в Черное море 14 марта. Вооруженные силы США назвали причиной действия одного из российских истребителей Су-27, которые вылетели на перехват дрона. По версии американских военных, самолет крылом повредил винт летательного аппарата, после чего БПЛА упал в воду.

Госдеп вызвал посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. По итогам визита дипломат назвал появление американского дрона на Черным морем провокацией.