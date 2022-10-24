Песков назвал реальной угрозу применения Украиной «грязной бомбы» | 360°

Мир 24 октября 2022, 13:45 Песков назвал реальной угрозу применения Украиной «грязной бомбы» Песков: недоверие НАТО не снизило угрозу применения Украиной «грязной бомбы» РИА "Новости"

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Угроза применения «грязной бомбы» властями Украины вполне реальна. США, Великобритания и Франция сами решат, верить в нее или нет. Как сообщили «Известия», такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с коллегами из западных стран довел до их сведения эту информацию. Выражение странами НАТО сомнения в достоверности предоставленных данных угрозу не ликвидировало.

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«Недоверие к информации, которую передала российская сторона, не означает, что перестает существовать угроза применения такой „грязной бомбы“. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны», — заявил Песков.

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О готовности применения украинскими властями маломощного ядерного боеприпаса на своей территории для последующего обвинения России стало известно в конце минувшей недели.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с руководителями оборонных ведомств США, Турции, Великобритании и Франции передал им эту информацию. Но страны Запада назвали представленные данные «ложными утверждениями».

На фоне этих сообщений в Киев выехала комиссия сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).