МАГАТЭ отправит сотрудников на Украину после заявлений России о «грязной бомбе» | 360°

24 октября 2022, 13:09
МАГАТЭ отправит сотрудников на Украину после заявлений России о «грязной бомбе»
Глава МИД Кулеба: МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после сообщений РФ о «грязной бомбе»
Комиссия сотрудников МАГАТЭ в ближайшее время посетит Киев после сообщений российской стороны о вероятном применении украинскими военными «грязной бомбы». Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава украинского МИД отметил, что лично связался с главой агентства Рафаэлем Гросси и предложил комиссии посетить Киев.
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«Я официально предложил МАГАТЭ срочно направить экспертов на мирные объекты на Украине, на которых, по утверждению России, разрабатывается „грязная бомба“. Гросси согласился. Украина всегда была и остается прозрачной. Нам нечего скрывать», — написал Кулеба.
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегами из стран НАТО и предупредил о возможном применении украинскими военными «грязной бомбы», основой которой является ядерный заряд малой мощности со взрывчаткой и радиоактивными веществами, писал RT.
Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников сообщал, что общался с коллегами из Турции, Франции и Великобритании по поводу обращения России.
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