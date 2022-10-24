МАГАТЭ отправит сотрудников на Украину после заявлений России о «грязной бомбе» | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 13:09 МАГАТЭ отправит сотрудников на Украину после заявлений России о «грязной бомбе» Глава МИД Кулеба: МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после сообщений РФ о «грязной бомбе» РИА "Новости"

Читать 360tv в

Комиссия сотрудников МАГАТЭ в ближайшее время посетит Киев после сообщений российской стороны о вероятном применении украинскими военными «грязной бомбы». Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что лично связался с главой агентства Рафаэлем Гросси и предложил комиссии посетить Киев.

Реклама

«Я официально предложил МАГАТЭ срочно направить экспертов на мирные объекты на Украине, на которых, по утверждению России, разрабатывается „грязная бомба“. Гросси согласился. Украина всегда была и остается прозрачной. Нам нечего скрывать», — написал Кулеба.

Реклама

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегами из стран НАТО и предупредил о возможном применении украинскими военными «грязной бомбы», основой которой является ядерный заряд малой мощности со взрывчаткой и радиоактивными веществами, писал RT.

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников сообщал, что общался с коллегами из Турции, Франции и Великобритании по поводу обращения России.