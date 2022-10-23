Шойгу рассказал министру обороны Турции о возможном применении «грязной бомбы» Украиной | 360°

Мир 23 октября 2022, 15:20 Шойгу рассказал министру обороны Турции о возможном применении «грязной бомбы» Украиной Глава Минобороны РФ Шойгу выразил обсудил ситуацию на Украине с турецким коллегой Акаром

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Министр обороны России Сергей Шойгу поделился с турецким коллегой Хулуси Акаром озабоченностью по поводу возможных украинских провокаций с применением «грязной бомбы». Об этом доложило российское оборонное ведомство.

Телефонные переговоры Шойгу и министра обороны Турции состоялись сегодня, 23 октября.

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«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением „грязной бомбы“», — сообщило Минобороны России.

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Ранее СМИ со ссылкой на заслуживающие доверие источники писали о том, что Украина хочет подорвать «грязную бомбу» или маломощный ядерный боеприпас на своей территории и обвинить в произошедшем Россию и запустить по всему миру антироссийскую кампанию. Источники уточнили, что задачу создать «грязную бомбу» поставили перед Восточным горно-обогатительным комбинатом в Днепропетровской области и киевским Институтом ядерных исследований. План якобы уже начали реализовывать под началом западных кураторов.