Франция, Британия и США не поверили в вероятность применения Украиной «грязной бомбы» | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 08:32 Франция, Британия и США не поверили в вероятность применения Украиной «грязной бомбы» Франция, США и Великобритания опровергли возможность создания Украиной «грязной бомбы» РИА "Новости"

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Внешнеполитические ведомства Франции, США и Великобритании заявили, что не считают обоснованными опасения России о возможном применении Украиной «грязной бомбы» в ходе специальной операции. Об этом говорится в совместном заявлении МИД трех стран, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Во время переговоров с министром обороны России Шойгу мы ясно дали понять, что сообщения о подготовке Украиной „грязной бомбы“ являются ложными», — говорится в заявлении.

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Также дипведомства сообщили, что нацелены на дальнейшее оказание гуманитарной, экономической и военной помощи украинскому народу.

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Ранее Шойгу провел переговоры с турецкой коллегой, обозначив озабоченность по поводу вероятных провокаций со стороны украинских войск с применением «грязной бомбы».

В СМИ сообщалось, что Украина намерена подорвать маломощный ядерный запас на своей территории, чтобы обвинить в произошедшем Россию. Источники отмечали, что задачу по созданию «грязной бомбы» поставили перед научными сотрудниками Института ядерных исследований в Киеве.