12 февраля 2024, 12:44
Песков назвал неважной эмоциональную реакцию западных политиков на интервью Путина
Песков: эмоциональная реакция западных политиков на интервью Путина не так важна
Эмоциональная реакция, которую продемонстрировали некоторые западные лидеры на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, не так важна, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что главным остается то, что они ознакомились с беседой, сообщило РИА «Новости».
«По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью. У них, собственно, и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России, сейчас она была в полной мере им предоставлена», — подчеркнул Песков.
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По словам представителям Кремля, они этой возможностью воспользовались. А последовавшая за этим эмоциональная реакция, по мнению Пескова, демонстрируется в угоду ситуации, в которой сейчас находятся их страны, а также как попытки объясниться перед собственными налогоплательщиками.
Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону в Москве. Видео беседы опубликовали в ночь на 9 февраля на сайте журналиста, а также в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) — там беседу всего за сутки посмотрели более 150 миллионов раз, а около 269 тысяч человек сделали репост. Утром того же дня интервью обнародовали на сайте Кремля.
Американские СМИ изо всех сил игнорировали публикацию интервью, а канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с президентом США Джо Байденом назвал это интервью «лживым» и «смехотворным».
Дмитрий Песков
Запад
Владимир Путин
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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