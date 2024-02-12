Мир 12 февраля 2024, 12:44 Песков назвал неважной эмоциональную реакцию западных политиков на интервью Путина Песков: эмоциональная реакция западных политиков на интервью Путина не так важна РИА «Новости»

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Эмоциональная реакция, которую продемонстрировали некоторые западные лидеры на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, не так важна, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что главным остается то, что они ознакомились с беседой, сообщило РИА «Новости».

«По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью. У них, собственно, и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России, сейчас она была в полной мере им предоставлена», — подчеркнул Песков.

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По словам представителям Кремля, они этой возможностью воспользовались. А последовавшая за этим эмоциональная реакция, по мнению Пескова, демонстрируется в угоду ситуации, в которой сейчас находятся их страны, а также как попытки объясниться перед собственными налогоплательщиками.

Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону в Москве. Видео беседы опубликовали в ночь на 9 февраля на сайте журналиста, а также в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) — там беседу всего за сутки посмотрели более 150 миллионов раз, а около 269 тысяч человек сделали репост. Утром того же дня интервью обнародовали на сайте Кремля.

Американские СМИ изо всех сил игнорировали публикацию интервью, а канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с президентом США Джо Байденом назвал это интервью «лживым» и «смехотворным».