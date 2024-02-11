Мир 11 февраля 2024, 13:58 Пощечина западной прессе. Интервью Путина назвали ударом по СМИ стран НАТО Филиппо: СМИ в странах НАТО получили пощечину после интервью Путина Карлсону Kremlin Pool/Global Look Press

Читать 360tv в

Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало серьезной пощечиной для СМИ стран НАТО. Об этом заявил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Интервью Путина Такеру Карлсону — это мировой феномен. Оно продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО! Они все получили серьезную пощечину», — написал он.

Реклама

Филиппо отметил, что многие люди после просмотра интервью поняли, как в течение двух лет их обманывала и система, и пресса касательно конфликта на Украине.

Политик обратился к пользователям с просьбой поучаствовать в продвижении видеоролика Путина и Карлсона во имя защиты правды и мира.

Филиппо также заявлял о ярости, которая охватила руководство стран НАТО после интервью Путина Карлсону. Политик объяснил, что российский лидер открыл людям глаза на правду, которая не согласуется с западной пропагандой.