Перу закроет порты из-за извержения вулкана у островов Тонга

В Перу закрывают десятки портов, а также приостанавливают рыбную ловлю. Такие меры приняты из-за извержения вулкана у островов Тонга. Об этом сообщил Национальный институт гражданской защиты.

«Институт сообщает, что по всей стране на побережье закрыты 80 портов из-за аномального волнения моря, вызванного действием вулкана в Тонге», — привело РИА «Новости» фрагмент сообщения Национального института.

В сообщении также рекомендуется приостановить рыбную ловлю и переместить на сушу небольшие суда.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга началось 14 января. Оно продолжалось больше 12 часов и создало угрозу цунами в Американском Самоа. В Тонге отменили все внутренние рейсы. Вулкан извергался в 65 километрах к северу от столицы страны Нукуалофы.

На следующий день после начала извержения угрозу цунами объявили на Курильских островах. В экстренных службах уточили, что угрозы риска для населения и территории России нет. Через несколько часов стало известно, что по меньшей мере 210 тысяч жителей Японии получили от властей предписание о возможной эвакуации из-за угрозы цунами.