Около 210 тысячам жителей Японии предписано эвакуироваться из-за цунами

По меньшей мере 210 тысяч жителей Японии получили от властей предписание о возможной эвакуации из-за угрозы цунами. Такое сообщение в воскресенье, 16 января, распространило агентство Kyodo. Такое указание распространяется на жителей северо-восточных регионов страны, а также двух на юго-западе Японии — Миядзаки и Кагосимы. Эти префектуры находятся на берегу Тихого океана.

Из-за угрозы цунами, связанного с извержением подводного вулкана, отменились 27 авиарейсов, у которых зона посадки или взлета находится неподалеку от потенциального удара стихии. Угрозу цунами в Японии распространили в ночь с субботы на воскресенье в связи с тем, что произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Он находится на территории королевства Тонга, сообщил ТАСС.

По данным японских властей, на протяжении суток в стране может достаточно резко измениться ситуация с цунами. Волны, которые уже достигли японского побережья, в высоту достигают 1,2 метра. Такая же угроза была распространена властями Курильских островов, однако там высота волн может быть значительно ниже — до 0,2 метра. В Японии же возможная высота может достигнуть трех метров. На текущий момент нет никаких данных о том, что из-за стихии мог кто-то пострадать или оно причинило ущерб.