Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай создало угрозу цунами

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга, которое продолжается уже больше 12 часов, создало угрозу цунами на американском Самоа. Об этом сообщили на сайте Национального центра предупреждения о цунами США (NWS).

Подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксировали в районе извержения вулкана, а очаг залегал на глубине 33 километров, согласно данным Геологической службы США.

Об угрозе цунами также объявило Новозеландское госагентство по ЧС. Высокие волны могут подняться у прибрежных районов Северного острова и у берегов острова Чатем. Стихия представляет потенциальную угрозу для всех, кто находится в воде или на побережье. И опасность цунами сохранится как минимум до утра воскресенья.

Об извержении вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 14 января сообщил сайт Matangi Tonga. Тонганские геологи рассказали, что в пятницу наблюдали мощные взрывы на острове.

В Тонге между тем отменили все внутренние рейсы. Вулкан извергается всего в 65 километрах к северу от столицы страны Нукуалофы.

Ранее, 8 января, на Галапагосских островах начал извергаться вулкан Вольф.