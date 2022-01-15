Угрозу цунами объявили на Курилах

На Курилах объявили угрозу цунами после извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у островов Тонга в Тихом океане. Об этом представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости».

«Центр цунами ФБГУ „Сахалинского УГМС“ до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метра (для Японии — 0,3 метра) в результате извержения подводного вулкана в Тонге», — сказал представитель экстренных служб.

Оповещение двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах уже провели. В экстренных службах уточили, что угрозы населению и территории России нет.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось 14 января и длилось более 12 часов. Подземные толчки магнитудой 4,0 были зафиксированы в районе извержения, а очаг располагался на глубине 33 километра, согласно данным Геологической службы США. После извержения вулкана в Американском Самоа объявили угрозу цунами. Об этом сообщил сайт Центра предупреждения о цунами США.