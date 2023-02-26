Мир 26 февраля 2023, 03:30 Очередной поезд сошел с рельсов в США Fox News: в Северной Каролине снова сошел с рельсов поезд компании Norfolk Southern freepik

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Очередной поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в американском штате Северная Каролина. ЧП в Огайо в начале февраля произошел с грузовым составом этой же транспортной компании. В сегодняшнем происшествии пострадавших нет, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя перевозчика.

«Сегодня утром один из наших поездов, следующих через Лексингтон, сошел с рельсов. Информации об опасной ситуации или угрозе для населения нет. Наша команда в безопасности, дополнительный персонал уже выехал [на место] для начала работ по очистке», — передал телеканал информацию от Norfolk Southern.

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Пятьдесят вагонов грузового поезда компании Norfolk Southern, который перевозил опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо 3 февраля. Вагоны загорелись. Состав перевозил винилхлорид — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, продукты его горения представляют опасность для экологии.

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Крушение поезда с химикатами в Огайо сравнили с ядерным ударом. Американские власти замалчивают факт экологической катастрофы, считают СМИ.