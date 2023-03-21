Мир 21 марта 2023, 17:42 Переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенных составах стартовали в Кремле Делегации России и КНР приступили к переговорам в Кремле в расширенных составах РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве стартовали переговоры России и Китая в расширенных составах, сообщили на сайте Кремля. До этого президент Владимир Путин провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином.

На переговорах в узких составах в Екатерининском зале Кремля с российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, а также посол в Китае Игорь Моргулов и другие.

Реклама

Официальную встречу 21 марта открыл Владимир Путин. Он заявил, что уже успел обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы, касающиеся российско-китайских отношений, а также актуальную международную повестку.

Реклама

Китайский лидер прибыл в Россию 20 марта. Он встретился с Владимиром Путиным, после чего главы государств беседовали на протяжении 4,5 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в числе прочего стороны рассмотрели китайский план по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, США и европейские страны не позволяют украинским властям даже думать о мирных переговорах.