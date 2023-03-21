Мир 21 марта 2023, 16:32 Песков обвинил США и страны Европы в препятствовании началу мирных переговоров Пресс-секретарь Песков: США и Европа не позволяют Украине выйти на мирные переговоры Unsplash

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Власти США и представители европейских стран стремятся не допустить Украину к мирным переговорам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что украинскому руководству попросту запрещают даже думать о начале диалога.

«Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры. Они просто не разрешают Киеву даже думать [об этом]», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что западные страны сбросили маски, показав «звериный оскал». По словам представителя Кремля, Россия относится к сложившейся ситуации как к «реальности, в которой приходится жить».

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Днем 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию. Он несколько часов беседовал с президентом Владимиром Путиным, а 21 марта стартовали официальные переговоры. По словам российского лидера, они уже успели обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений России и Китая, а также международную повестку.