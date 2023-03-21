Власть 21 марта 2023, 13:12 Путин и Си Цзиньпин обсудили план мирного урегулирования конфликта на Украине Представитель Кремля Песков: лидеры РФ и КНР Путин и Си обсудили мирный план по Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время двусторонней встречи обсудили план мирного урегулирования ситуации на Украине. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«То, что они его обсуждали, очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать», — процитировал представителя Кремля ТАСС.

Реклама

Он отказался давать дополнительные комментарии по этой теме, уточнив, что стоит дождаться заявлений лидеров двух стран по итогам переговоров.

Реклама

Известно, что во время неофициальной встречи с Цзиньпином накануне Владимир Путин рассказал ему, что российская сторона внимательно изучила китайский мирный план по Украине. Сегодня Путин и Цзиньпин провели уже официальные переговоры. Ожидается, что по их итогам стороны подпишут более десятка документов о сотрудничестве в различных отраслях.

Также лидер КНР встретился с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.