Мир 24 декабря 2022, 13:01 Переданные Белоруссии комплексы С-400 и установки «Искандер» улучшат совместную ПВО — МИД Замглавы МИД Галузин: российско-белорусская ПВО будет лучше благодаря С-400 и «Искандерам» РИА «Новости»

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Россия передала Белоруссии комплексы ПВО С-400 и мобильные оперативно-тактические ракетные установки «Искандер», заявил РИА «Новости» замглавы МИД Михаил Галузин. По его словам, поставка вооружения укрепит совместные системы ПВО двух стран.

«Это должно повысить боеспособность белорусской армии и эффективность работы единой российско-белорусской системы противовоздушной обороны», — отметил замминистра иностранных дел России.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике видят риск возможной агрессии со стороны соседних государств. Уже сейчас они создают напряженность вдоль белорусской границы. Власти знают, кто «подталкивает в спину» эти страны, добавил глава государства. Лукашенко добавил, что никому не удастся испортить отношения России и Белоруссии. Он напомнил, что власти РФ помогли белорусскому руководству во время протестных акций в 2020 году.

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На полигонах республики начались совместные занятия российских и белорусских военных. Бойцы отработали ряд навыков, а также провели занятия по вождению автомобилей по пересеченной местности.