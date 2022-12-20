20 декабря 2022, 09:31
Российские и белорусские военные начали боевое слаживание в Белоруссии
Минобороны Белоруссии: российские и белорусские военные проводят совместные тренировки
Военнослужащие России и Белоруссии проводят совместные занятия на полигоне «Брестский». Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Минобороны республики.
«Вооруженные Силы Республики Беларуси и Российской Федерации, входящие в состав региональной группировки войск (сил), проводят мероприятия боевого слаживания на территории Беларуси», — сказано в сообщении ведомства.
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Военные отрабатывают элементы огневой, тактической подготовке, а также инженерные и медицинские навыки. Бойцы осваивают вождение военных машин по пересеченной местности.
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Накануне, 19 декабря, в Минске состоялась встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Политики говорили об экономических и энергетических вопросах, а также не обошли тему безопасности. Путин заявил, что вопросы подготовки войск станут для двух стран приоритетными.
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