22 декабря 2022, 11:48
Лукашенко заявил о возможной агрессии против Белоруссии со стороны стран-соседей
Лукашенко не исключил агрессию против Белоруссии со стороны соседних стран
Белоруссия видит возможность проявления агрессии со стороны соседних стран, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что понимает, какие силы подталкивают эти государства в спину, сообщило БелТА.
«Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия», — подчеркнул Лукашенко в ходе совещании с военными и силовым блоком.
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По его словам, готовность к этому со стороны стран-соседей Белоруссии очевидна.
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«Знаем, кто подталкивает в спину <…> этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах», — отметил он.
На фоне этого Лукашенко распорядился провести проверку сил немедленного реагирования.
«Эти силы поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить», — сообщил политик.
Он также прокомментировал домыслы вокруг военных маневров в Белоруссии, напомнив поговорку «хочешь мира — готовься к войне».
«Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете», — подчеркнул лидер республики.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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