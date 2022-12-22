Мир 22 декабря 2022, 11:48 Лукашенко заявил о возможной агрессии против Белоруссии со стороны стран-соседей Лукашенко не исключил агрессию против Белоруссии со стороны соседних стран РИА «Новости»

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Белоруссия видит возможность проявления агрессии со стороны соседних стран, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что понимает, какие силы подталкивают эти государства в спину, сообщило БелТА.

«Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия», — подчеркнул Лукашенко в ходе совещании с военными и силовым блоком.

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По его словам, готовность к этому со стороны стран-соседей Белоруссии очевидна.

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«Знаем, кто подталкивает в спину <…> этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах», — отметил он.

На фоне этого Лукашенко распорядился провести проверку сил немедленного реагирования.

«Эти силы поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить», — сообщил политик.

Он также прокомментировал домыслы вокруг военных маневров в Белоруссии, напомнив поговорку «хочешь мира — готовься к войне».

«Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете», — подчеркнул лидер республики.