Мир 20 декабря 2022, 00:47 Вбить клин между Россией и Белоруссией не получится — Лукашенко Лукашенко: ни у кого не получится вбить клин между Россией и Белоруссией РИА «Новости»

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Никто не сможет испортить отношения между Россией и Белоруссией. С таким заявлением выступил лидер республики Александр Лукашенко на пресс-конференции.

Президент Белоруссии 19 декабря провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча проходила в Минске, куда глава государства прибыл с рабочим визитом.

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«Если кто-то думает нас (Россию и Белоруссию — прим. ред.) сегодня разорвать, вбить клин — не получится», — подчеркнул Лукашенко.

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Он напомнил, что в 2020 году во время протестных акций Россия протянула Белоруссии руку. Тогда на улицы выходили несогласные с итогами президентских выборов. По словам главы республики, страны Запада хотели лишить Белоруссию независимости и суверенитета.

«Поэтому что тут говорить, просто на злобу еще один раз — не получится у них разорвать наши отношения, они будут только укрепляться», — заявил президент.

Также Лукашенко отмечал, что республика не сможет обойтись без соседней страны. При этом он добавил, что Россия сможет существовать и без Белоруссии.