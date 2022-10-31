Перебои со связью начались в Киеве и области | 360°

Мир 31 октября 2022, 12:42 Перебои со связью начались в Киеве и области Zvezdanews: в Киеве и Киевской области начались перебои с мобильной связью РИА "Новости"

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Жители Киева и Киевской области начали жаловаться на перебои со связью. Об этом сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

Чаще всего жалобы поступают на работу операторов «Водафон», «Киевстар» и «Лайф».

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Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба также призвал местных жителей готовиться к «длительному отсутствию электричества». В своем Telegram-канале он пояснил, что в результате массированных обстрелов оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Часть Киевского района лишилась света. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий аварии. Однако, помимо этого, в Киевской области вводят экстренные отключения электроэнергии.

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Взрывы прогремели в Киеве сегодня утром. СМИ сообщили о прилете на территории Киевской ГАЭС в Вышгородском районе. О повреждении объектов энергетической инфраструктуры также заявили в Днепропетровске и Павлограде. Разрушения назвали значительными.

Объекты украинского военного управления и энергетики — цели ударов ВС России. Атаки осуществляются с использованием высокоточного оружия.