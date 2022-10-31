Власти Днепропетровска и Павлограда заявили о повреждении объектов энергетики | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 12:25 Власти Днепропетровска и Павлограда заявили о повреждении объектов энергетики Глава Днепропетровской области Резниченко сообщил о повреждении объектов энергосистемы freepik

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В Днепропетровске и Павлограде ударами серьезно повредили объекты энергосистемы. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко, передало РИА «Новости».

«Есть прилеты во время утренней атаки на область. Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы», — рассказал он.

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Ранее стало известно, что в районе села Вознесенское, расположенного возле автодороги Днепропетровск — Покровск, произошел взрыв. Там находится объект с украинской военной техникой, оттуда ее направляли в Донбасс.

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что по всей стране введут экстренные отключения электроэнергии из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры. Ранее утром на территории всей Украины заработала воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов часть украинской столицы оказалась без света и без воды.