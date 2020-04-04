Пентагон отправил похоронную бригаду для помощи властям Нью-Йорка

Пентагон направил отряд из 42 военных в Нью-Йорк. Они помогут властям с погибшими из-за коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил представитель Минобороны США, сообщает телеканал CNN.

«Эти высококвалифицированные специалисты окажут содействие Нью-Йорку в том, что касается печальной обязанности должным образом обращаться с телами умерших в период пандемии», — сообщил чиновник.

Коронавирус сильнейшим образом бьет по Соединенным Штатам. На текущий момент там самое большое число зараженных. 2 апреля в США зафиксирована рекордное количество жертв от вируса — 1200 человек.

В этот же день побит новый антирекорд безработных американцев. Их количество за неделю выросло на 6,6 млн человек. Для американцев это огромный показатель: обычно он не превышает 300 тысяч обращений в неделю.

По данным университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, в США 275 тысяч случаев заболевания инфекцией. Погибло уже больше семи тысяч человек.