    04 апреля 2020, 03:00

    Пентагон отправил похоронную бригаду для помощи властям Нью-Йорка

    Арина Гудилова

    Пентагон направил отряд из 42 военных в Нью-Йорк. Они помогут властям с погибшими из-за коронавирусной инфекцией.
    Пентагон отправил похоронную бригаду для помощи властям Нью-Йорка

    Об этом заявил представитель Минобороны США, сообщает телеканал CNN.

    «Эти высококвалифицированные специалисты окажут содействие Нью-Йорку в том, что касается печальной обязанности должным образом обращаться с телами умерших в период пандемии», — сообщил чиновник.

    Коронавирус сильнейшим образом бьет по Соединенным Штатам. На текущий момент там самое большое число зараженных. 2 апреля в США зафиксирована рекордное количество жертв от вируса — 1200 человек.

    В этот же день побит новый антирекорд безработных американцев. Их количество за неделю выросло на 6,6 млн человек. Для американцев это огромный показатель: обычно он не превышает 300 тысяч обращений в неделю.

    По данным университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, в США 275 тысяч случаев заболевания инфекцией. Погибло уже больше семи тысяч человек.