Число безработных в США за неделю выросло на 6,6 млн человек. Это новый рекорд для Штатов

Такое огромное количество обращений за пособием по безработице в органы занятости поступило за неделю, которая завершилась 28 марта. По американским меркам это огромный показатель: обычно он не превышает 300 тысяч обращений в неделю.

Предыдущий рекорд был установлен всего неделю назад. Тогда первичные заявки на пособие подали 3,3 миллиона американцев. Это произошло после того, как в Штатах были введены ограничительные меры, призванные остановить распространение коронавируса в стране. Таким образом, только за две недели общее число заявлений по безработице составило практически 10 миллионов. Это при том, что даже на пике увольнений из-за финансового кризиса 2008 года этот показатель не поднимался выше 800 тысяч заявлений.

Глава Минфина США Стивен Мнучин предполагает, что ситуация вскоре стабилизируется, так как правительство приняло пакет помощи экономике на два триллиона долларов в связи с коронавирусом. Запущенные меры поддержки, по прогнозу Мнучича, начнут действовать в ближайшие три недели, и компании начнут нанимать новых сотрудников.

Сейчас США являются эпицентром пандемии COVID-19. Число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч человек, умерли уже больше пяти тысяч пациентов.