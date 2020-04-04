Число жертв коронавируса в США превысило 7 тысяч человек

В США число умерших от COVID-2019 достигло 7077 человек. Об этом сообщил университет Хопкинса. Всего зараженных 2019-nСоV в Штатах уже более 273 тысяч.

В США ситуация с пандемией коронавируса нового типа остается одной из самых тяжелых. Количество инфицированных превысило 273 тысячи граждан, вылечиться удалось 9,5 тысячам пациентам. Президент США Дональд Трамп ранее признался, что поначалу скрывал всю серьезность ситуации, так как не хотел «быть пессимистом».

В стране не хватает медицинских масок и других средств защиты от инфекции. На днях в Нью-Йорке приземлился российский самолет с медпомощью, а накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал в США российско-японскую систему для тестирования на коронавирус, которое позволяет проверить 20 человек за час.

В СМИ появилась информация о том, что США готовы скупать маски везде и за любые деньги, причем наличные. Так, свою партию масок, заказанную у КНР, не получила Франция. Штаты предложили за поставку тройную цену.

Ученые из США получили первые результаты доклинических испытаний на мышах новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.