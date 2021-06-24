Пентагон назвал дезинформацией сообщение о стрельбе по британскому эсминцу

Британский эсминец Defender нарушил российскую границу, в результате чего по нему открыли предупредительный огонь. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал дезинформацией сообщения о стрельбе по кораблю.

По словам Кирби, Великобритания открыто заявила о том, что никто не делал никаких предупредительных выстрелов в сторону эсминца.

«Это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего. Этого просто не было», — процитировал пресс-секретаря ТАСС.

Ранее ФСБ показала кадры с предупредительными выстрелами. Пограничники сначала вели переговоры с экипажем Defender, попросив сменить курс и отойти от российской границы. В итоге они открыли предупредительный огонь по курсу корабля.

Капитан эсминца Винсент Оуэн подтвердил, что слышал залпы. При этом Минобороны Великобритании заявило, что никаких выстрелов в сторону корабля не было. Военное ведомство объяснило залпы проводимыми учениями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию сознательной провокацией.