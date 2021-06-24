Приказ о предупредительном огне в сторону британского эсминца на границе России попал на видео

Британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России у берегов Крыма. Российские пограничники внимательно наблюдали за ходом судна.

Видеоматериалы происшествия с военным кораблем Великобритании предоставила ФСБ, сообщило РИА «Новости». Сотрудники пограничной службы вели переговоры с Defender, просили сменить курс и отойти от приграничной территории. В противном случае они пообещали открыть огонь.

«Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! <…> Исключить попадание! <…> Огонь!» — отдали приказ на российском корабле после многократных требований к британцам покинуть российские воды.

Defender уплыл после выстрелов. Капитан эсминца Винсент Оуэн подтвердил, что слышал предупредительные залпы. Российской стороне он ответил по радио, а команде напомнил о необходимости придерживаться легенды. Она подразумевала, что эсминец соблюдает нормы международного права. Предположение о том, что Россия заставит британцев уйти, капитан озвучил сразу же.