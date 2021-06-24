Кремль назвал сознательной провокацией заход британского эсминца в российские воды

Инцидент с британским эсминцем в Черном море является провокацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле такие действия вызывают обеспокоенность.

По словам Пескова, провокация эсминца Defender была сознательной и подготовленной, сообщило РИА «Новости».

«Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву», — подчеркнул представитель Кремля.

Британский эсминец Defender 23 июня нарушил государственную границу России и на три километра вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. Пограничное сторожевое судно РФ сделало предупредительный выстрел в сторону корабля, а российский истребитель Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Только тогда Defendеr покинул российские воды.

После инцидента в Минобороны РФ был вызван военный атташе Великобритании, сообщала «Газета.ru». В министерстве заявили, что Defendеr нарушил конвенцию ООН по морскому праву.

На случившееся отреагировали также в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что в министерство будет вызвана британский посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей будет сделан жесткий демарш, уточнил RT.