Вторжение эсминца «Дефендер» в российские воды у берегов Крыма назвали «мирным проходом» в Великобритании

Британский эсминец «Дефендер», который выстрелами и бомбами прогнали из территориальных вод России в Черном море, совершил мирный проход в соответствии с международным правом. Об этом заявило Минобороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве уточнили, что корабль якобы зашел на украинскую территорию.

«Мы полагаем, что Россия проводила учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредила морское сообщество о своей деятельности. В корабль Королевского военно-морского флота Великобритании „Дефендер“ не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на пути эсминца сбрасывались бомбы», — сообщили в военном министерстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 23 июня британский эсминец нарушил российскую границу у мыса Фиолент. Из-за этого российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24 сбросил бомбы. Член думского комитета по обороне Владимир Богодухов в разговоре с «360» назвал действия российских военных безупречными.