Пентагон назвал число эвакуированных из Кабула

США эвакуировали из аэропорта Кабула около 17 тысяч человек. Об этом заявил представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор. По его словам, операция по эвакуации была начата 14 августа, сообщило РИА «Новости».

«С начала операции по эвакуации 14 августа мы вывезли из Кабула порядка 17 тысяч человек», — подчеркнул Тейлор.

Боевики запрещенного в России движения «Талибан»* заняли Кабул 15 августа и объявили, что завершили 20-летнюю войну в Афганистане. После этого тысячи людей попытались сбежать от нового режима талибов*.

На следующий день аэропорт афганской столицы был охвачен паникой. Афганцы бежали за улетающими американскими военными самолетами. Некоторые пытались привязать себя к шасси. В итоге они погибли. Среди них был, в частности, футболист молодежной сборной Афганистана. Его останки нашли в отсеке шасси самолета после приземления.

Пентагон ранее признал несколько смертельных случаев в аэропорту. В ведомстве заверили, что проведут расследование по факту случившегося. Сейчас воздушную гавань продолжают осаждать местные жители. В Сети появились кадры, как они в отчаянии передают через забор детей солдатам НАТО.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.