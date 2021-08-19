Футболист сборной Афганистана погиб при попытке сбежать из страны на шасси самолета

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари был одним из тех, кто пытался сбежать из страны, цепляясь за взлетающий американский самолет. Он смог забраться в отсек шасси и погиб.

О смерти Анвари сообщил журналист Бабак Тагваее в своем Twitter.

«Очень печально слышать, что один из молодых людей, пытавшихся покинуть Кабул, схватившись за отсек шасси транспортного самолета ВВС США С-17А несколько дней назад, был игроком национальной молодежной футбольной команды Афганистана Заки Анвари. Части его тела были найдены в отсеке шасси», — написал он.

Источник фото: Twitter

Давка и паника произошли в аэропорту Кабула 16 августа. Люди, которые не хотели оставаться в Афганистане при новом режиме запрещенного в России движения «Талибан»*, цеплялись за шасси улетающего американского самолета. Некоторые из них упали вниз после взлета.

По данным Politico, после приземления самолета C-17, улетевшего из Кабула, в шасси были найдены человеческие останки. По предварительным данным, погибший привязал себя к обтекателю в надежде сбежать из республики после захвата власти талибами*. Сейчас в аэропорту Кабула прекращены все коммерческие рейсы.

Пентагон признал «несколько смертельных случаев» во время эвакуации из столицы Афганистана. По словам пресс-секретаря Минобороны США, по факту случившегося проводится расследование.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что авиавласти США разрешили американским перевозчикам проводить эвакуационные рейсы из Кабула, но только при получении одобрения со стороны Пентагона.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.