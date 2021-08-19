Афганцы начали передавать своих детей солдатам НАТО в аэропорту Кабула

Аэропорт Кабула продолжают осаждать местные жители, не теряющие надежды улететь из страны, где власть захватили боевики запрещенного в России движения «Талибан»*. В Сети появились кадры, как люди через колючую проволоку передают солдатам НАТО своих маленьких детей.

Эти кадры прокомментировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он завил, что британские военные не могут самостоятельно эвакуировать несовершеннолетних без сопровождения, сообщило агентство Reuters.

Боевики «Талибана»* 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день покинул страну. Талибы* объявили об окончании войны в Афганистане и переходе к ним всей полноты власти.

На следующий день в аэропорт Кабула хлынули сотни людей, которые хотели сбежать от нового режима. Люди в отчаянии цеплялись за шасси улетающих американских военных самолетов. Некоторые из них погибли. Точное число жертв пока не известно.

В Пентагоне заявили, что проведут расследование случившегося. Сегодня стало известно, что одним из погибших был футболист молодежной национальной сборной Афганистана. Его останки нашли в отсеке шасси.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.