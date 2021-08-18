Пентагон признал «несколько смертельных случаев» при эвакуации из Кабула

Пентагон подтвердил «несколько смертельных случаев» во время эвакуации из аэропорта Кабула 16 августа. Точное число погибших в ведомстве пока не называют.

По словам пресс-секретаря Минобороны страны Джона Кирби, пока военные знают о гибели людей по визуальным свидетельствам и по заявлению ВВС США, сообщил телеканал CNN.

«Однако я не хочу опережать данные, которыми будут располагать ВВС США с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших», — уточнил он.

Кирби принес соболезнования родным и близким погибших, добавив, что Штаты уже начали расследование случившегося.

Давка и паника произошли в воздушной гавани 16 августа. В тот день в Сети появились шокирующие кадры, как люди, которые не хотели оставаться в Афганистане при новом режиме запрещенного в России движения «Талибан»*, цеплялись за шасси улетающего американского самолета. Некоторые из них упали вниз после взлета.

По данным Politico, после приземления американского военно-транспортного самолета C-17, улетевшего из Кабула, в шасси были найдены человеческие останки. По предварительным данным, погибший привязал себя к обтекателю в надежде сбежать из республики после захвата власти талибами*.

Сейчас в аэропорту Кабула прекращены все коммерческие рейсы.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.