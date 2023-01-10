Власть 10 января 2023, 19:11 Пересмотр пенсионной системы во Франции может спровоцировать массовые протесты и забастовки

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В случае, если президент Франции Эммануэль Макрон пересмотрит пенсионную реформу, страну охватят массовые протесты и забастовки. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Bloomberg.

Как показали последние опросы, недовольство растет даже среди умеренных профсоюзов. Они уже решили присоединиться к протестам, если пенсионный возраст во Франции поднимут до 62 лет. А именно такое обещание давал перед выборами Эммануэль Макрон.

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Несмотря на растущее недовольство, власти настаивают, что реформа — единственный выход сразу из нескольких сложных ситуаций. Ожидается, что вечером во вторник, 10 января, премьер-министр Франции Элизабет Борн озвучит свой план по изменениям пенсионного возраста.

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