Деньги 16 марта 2023, 06:22 Макрон пригрозил парламенту роспуском за отказ поддержать повышение пенсионного возраста BFMTV: президент Франции Макрон пригрозил распустить парламент из-за пенсионной реформы Unsplash

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Пенсионная реформа вызвала во Франции волну протестов, но президент Эммануэль Макрон продолжил настаивать на ее проведении. Он пригрозил Национальному собранию роспуском, если оно не проголосует за повышение пенсионного возраста, рассказал правительственный источник телеканала BFMTV.

Депутаты и сенаторы в объединенном комитете согласовали текст, который вынесут на голосование в парламенте. Французский лидер вечером 15 марта встретился в Елисейском дворце с премьер-министром Элизабет Борн, министрами и другими политиками, поддержавшими пенсионную реформу, чтобы обсудить план действий. Источник телеканала в правительстве заявил, что он пригрозил распустить нижнюю палату парламента, если она проголосует против повышения пенсионного возраста до 64 лет.

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«Эммануэль Макрон <…> поднял во время этой встречи тему угрозы роспуска Ассамблеи в случае проигрыша голосования», — сказал он

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Жители Франции не поддержали повышение пенсионного возраста до 64 лет. Профсоюзы организовали шествия против этой идеи по всей стране, за последние восемь дней особенно массовые акции протеста прошли в Париже, Лионе, Марселе, Нанте и Ренне. Опрос Elabe показал, что в случае проведения реформы 62% французов выступят за продолжение митингов.