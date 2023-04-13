13 апреля 2023, 10:31
Протестующие в Париже заставили мусорными баками дорогу к Конституционному совету
Участники акции против пенсионной реформы в Париже заблокировали Конституционный совет
Во Франции началась 12-я национальная акция протеста против пенсионной реформы. Парижане заставили мусорными баками проезд к зданию Конституционного совета, который определит ее соответствие основному закону страны. Об этом сообщил телеканал BFM.
Конституционный совет 13 апреля примет решение о легитимности пенсионной реформы, которая повысит возраст ухода с работы с 62 до 64 лет и отменит специальные пенсионные режимы. Ведущие профсоюзы Франции объявили о проведении очередной — 12-й по счету — акции протеста. Национальный марш пройдет более чем в 250 коммунах, в нем примут участие от 400 до 600 тысяч человек.
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Утром сборщики мусора заблокировали место сбора отходов в коммуне Обервилье пригорода Парижа, к месту съехалась полиция. Несколько демонстрантов перевернули не менее 20 мусорных баков на улице Монпансье возле Конституционного совета, рассыпали мусор и заблокировали проезд к зданию. Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда Режис Вьесели призвал продлить протесты до пятницы.
Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил распустить Национальное собрание, если оно не поддержит проведение пенсионной реформы.
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