Мир 11 января 2023, 15:20 Павел Дуров провел встречу с руководством ОАЭ Основатель Telegram Павел Дуров встретился с эмиром Дубая "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. Фото со встречи опубликовал на своей странице в Instagram* шеф протокола премьера ОАЭ Халифа Саид Сулейман.

Павел Дуров переехал в Дубай несколько лет назад. В декабре его признали самым богатым человеком в ОАЭ с состоянием в размере 15,1 миллиарда долларов (более 100 миллиардов рублей). В 2021 году основателя Telegram назвали богатейшим российским миллиардером по версии журнала Forbes. Сам он попросил не называть себя так. Представитель бизнесмена заявил, что Дуров не собирается возвращаться в Россию.

Реклама

В апреле прошлого года Дуров получил гражданство Эмиратов. Это четвертый паспорт для него (также Россия, Франция и государство Сент-Китс и Невис).

Реклама

Ранее предприниматель раскритиковал мессенджер WhatsApp. По его словам, приложение ставит под угрозу безопасность данных пользователей. Специалисты порекомендовали не открывать подозрительные ссылки, а также вести переписку только в защищенных чатах.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена