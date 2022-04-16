Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером

Глава мессенджера Telegram Дуров, попавший в этом году в первую тройку самых богатых россиян по версии американского журнала Forbes, попросил не называть его российским миллиардером. Такую просьбу изданию передал представитель бизнесмена.

«Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться. Известно, что подобные заявления [не называть их российскими миллиардерами]поступали в течение нескольких лет [и от других людей]», — сообщил он.

Представитель Дурова отметил, что с такой же просьбой, в частности, обращались братья Игорь и Дмитрий Бухманы, которые открыли в Вологде разработчика мобильных игр Plауrix, сооснователь технологической компании Revolut Николай Сторонский. Об этом же просил глава инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер и Юрий Мильнер, которого Forbes назвал самым влиятельным технологическим инвестором в России.

По оценке Forbes состояние Дурова составляет 15,1 миллиарда долларов. Он попал на третье место в рейтинге самых богатых россиян по версии журнала. Бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с в 18,4 миллиардами долларов занял в нем первое место. На втором месте оказался Владимир Потанин. У главы «Норникеля» состояние оценили в 17,3 миллиарда долларов.