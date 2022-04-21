Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил паспорт ОАЭ. О новом гражданстве Дурова сообщил Forbes. Подтверждения этой информации нет.

Для получения паспорта основателю Telegram пришлось жить в Дубае пять лет. Гражданство Эмиратов он получил еще в феврале прошлого года, но общественность узнала об этом только сейчас. Информацию обнародовал источник Forbes, близкий к управлению Telegram.

У Дурова уже есть паспорта четырех стран.

«Для путешествий и деловых поездок Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции, а документ Сент-Китс и Невис был уместен только в первые годы после эмиграции Дурова из России», — сообщил источник Forbes.

Российское гражданство миллиардера считают «истекшим». О планах по его восстановлению пока не сообщается. О просьбе Дурова не называть его «российским миллиардером» стало известно 16 апреля. Об этом сообщил представитель Дурова. Также основатель Telegram заявил об отсутствии планов по возвращению в Россию.