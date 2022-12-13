Знаменитости 13 декабря 2022, 13:20 Павел Дуров стал богатейшим человеком в ОАЭ Forbes признал основателя Telegram Павла Дурова богатейшим жителем ОАЭ YouTube

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Основатель и владелец мессенджера Telegram, уроженец Санкт-Петербурга Павел Дуров стал самым богатым жителем ОАЭ. Рейтинг долларовых миллиардеров мира по итогам 2022 года составил журнал Forbes.

Состояние Павла Дурова оценили в 15,1 миллиарда долларов. В этом году он опустился со 112-го на 123-е место рейтинга, потеряв 2,1 миллиарда долларов. В 2020 году бизнесмен занимал 565-е место, за год до этого — 838-е, а еще раньше 1394-е. Павел Дуров родился в Санкт-Петербурге, в 2017 году переехал в Дубай. Он получил гражданство четырех стран — России, ОАЭ, Франции, государства Сент-Китс и Невис. Аналитики по итогам этого года назвали его самым богатым человеком в Эмиратах.

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Рейтинг возглавил американский бизнесмен Илон Маск с состоянием 219 миллиардов долларов. На втором месте оказался основатель Amazon Джефф Безос, на третьем — президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Они накопили 171 и 158 миллиардов долларов соответственно.

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В 2021 году Павел Дуров стал самым богатым российским миллиардером по версии Forbes, рассказали «Известия». Специалисты объяснили резкий рост его доходов первым выпуском облигаций Telegram.