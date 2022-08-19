Патрушев сравнил Японию с вассалом США из-за русофобской политики

Япония, как один из вассалов США, примкнула к русофобскому движению и пытается стать его лидером. Об этом заявил на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщил ТАСС.

«Американцы и их вассалы для оправдания собственных внешнеполитических авантюр не стесняются прибегать к циничной лжи, в том числе к переписыванию истории. В качестве примера можно привести Японию, которая изо всех сил стремится занять лидирующие позиции среди мирового движения русофобов», — сказал он.

В качестве примера Николай Патрушев привел памятные мероприятия по поводу бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. На них обвиняли Россию в якобы готовности применить ядерное оружие, но не упоминали, что именно США сбросили атомную бомбу.

Он также заявил, что Запад развязал против России гибридную войну и балансирует на грани открытого вооруженного конфликта.

Минфин Японии ввел санкции против России. Он заморозил активы отдельных физлиц, запретил экспорт некоторых товаров, оказание бухгалтерских и аудиторских услуг.